«Северсталь» в первом периоде забросила четыре безответные шайбы «Магнитке»
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Сегодня, 6 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимает лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева ведут в счёте 4:0.
На 7-й минуте Владислав Кодола с передачи Даниила Вовченко открыл счёт в матче, на 12-й минуте Кодола вновь отличился с паса Вовченко, а на 15-й забросил уже сам Даниил Вовченко. На 16-й минуте Роберт Рооба забил четвёртую шайбу хозяев после ассистов Йоонаса Няттинена и Адама Лишка.
Перед матчем команда Андрея Разина занимала пятое место на Западе, «Магнитка» лидировала на Востоке.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
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