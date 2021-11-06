«Северсталь» в первом периоде забросила четыре безответные шайбы «Магнитке»

Сегодня, 6 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимает лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева ведут в счёте 4:0.

На 7-й минуте Владислав Кодола с передачи Даниила Вовченко открыл счёт в матче, на 12-й минуте Кодола вновь отличился с паса Вовченко, а на 15-й забросил уже сам Даниил Вовченко. На 16-й минуте Роберт Рооба забил четвёртую шайбу хозяев после ассистов Йоонаса Няттинена и Адама Лишка.

Перед матчем команда Андрея Разина занимала пятое место на Западе, «Магнитка» лидировала на Востоке.

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