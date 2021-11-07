Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 7 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 ноября.

В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», несмотря на поражение от «Северстали» (2:5). После 27 матчей коллектив Ильи Воробьёва набрал 46 очков. На втором месте — челябинский «Трактор», набравший 42 балла после 28 игр. Замыкает тройку уфимский «Салават Юлаев». На два очка от него отстаёт казанский «Ак Барс», переигравший «Автомобилист» 5:4. Правда, у екатеринбуржцев сыграно на один матч больше.

В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, имеющий 39 баллов после 26 сыгранных матчей. Финский «Йокерит» отстаёт от лидера на одно очко при равном количестве сыгранных встреч. Тройку замыкает «Северсталь», обыгравшая лидера Востока «Металлург» 5:2. Строчкой ниже располагается ЦСКА, у которого 33 очка в 26 играх.