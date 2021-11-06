Адамчук: рад, что достиг отметки в 100 матчей в КХЛ. Даст бог — ещё поиграем

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:4), рассказал о своём прогрессе и секрете качественного силового приёма.

«Получилась хорошая игра для болельщиков, но не для тренеров, наверное. Самое главное – победили. В концовке сравняли счёт, потом вышли вперёд и добились победы.

100-й матч в КХЛ? Рад, что достиг такой отметки. Надеюсь, это только начало. Даст бог – ещё поиграем.

Как оценю свое выступление по ходу сезона? Никак не могу оценить своё выступление. Оценивает тренерский штаб, болельщики, а я не берусь оценивать.

Когда чувствуешь доверие тренеров, играешь в каждом матче, то, конечно, уверенность появляется. Самое главное не заигрываться, чтобы это не превратилось в самоуверенность.

Есть ли бонусы за то, что я лидер КХЛ по количеству силовых приёмов? Нет, просто это моя работа. Нравится силовой стиль игры. Самый запоминающийся хит? Наверное, в матче с «Витязем».

В чём секрет успешного силового? Не могу сказать, это получается на рефлексе. Нужно подобрать правильный момент, чтобы не провалиться. Не всегда получается, бывает, заигрываешься – хочешь ударить, а в эпизоде просто надо сыграть от обороны.

С кого брал пример? Когда играл в школе, то постоянно смотрел нарезки из НХЛ, видел хайлайты Диона Фанёфа, Скотта Стивенса, Никласа Кронвалля», – цитирует хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».