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«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме

«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:3.

В составе победителей забивали Райен Грейвз, Янне Куокканен и Дэймон Сиверсон. У гостей отличились Рудольф Балцерс и Йонатан Дален.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Балцерс (Ферраро, Бёрнс) – 24:48' (5x5)   1:1 Грейвз (Хишир, Маклауд) – 36:45' (5x5)   2:1 Дален (Бёрнс, Меркли) – 44:21' (5x4)   2:2 Куокканен (Веси, Уайт) – 57:04' (5x5)   2:3 Сиверсон – 65:00' (ПБ)
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