Хартли: с любой командой, где есть игрок с фамилией Шипачёв, нужно показать лучший хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Который состоится сегодня, 7 ноября, в 17:00 мск.
«Всегда хочется удачно начать игру, хорошо провести первый период. После выезда для нас это важно. Вообще в КХЛ так заведено – ты проводишь несколько матчей на выезде, потом отправляешься домой, и каждый игрок в любой команде готов к этому. Сейчас мы понемногу поднимаемся в турнирной таблице, нас ждёт заключительный матч перед перерывом. Мы играем с очень опасной командой. С любым коллективом, в котором есть игрок с фамилией Шипачёв, ты должен быть готов показать свой лучший хоккей. Мы уверены в своих силах. Вернулись домой после важной победы в Уфе, так что будем готовы.
Подхлестнула ли игроков победа над «Салаватом»? Серьёзно подхлестнула, тем более что за последние две игры мы забрали у них четыре очка. А побеждать команды, идущие впереди нас – единственный способ забраться повыше в таблице, других нет. Так что, конечно, победа придала нам уверенности. Мы здорово сыграли в равных составах, в большинстве и меньшинстве. И теперь с нетерпением ждём завтрашний матч.
Травмированные игроки? В ближайшее время мы никого не ждём. Они начали кататься по индивидуальной программе, что само по себе хорошо. Дальше они присоединятся к команде. У меня нет точных сроков, но прогресс очевиден», – цитирует Хартли официальный сайт клуба.
- 7 ноября 2021
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