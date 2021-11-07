Марьямяки: очень доволен игрой «Йокерита». Ситуация перед матчем была не самой простой

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (4:1).
«Исходная ситуация перед сегодняшней игрой была у нас не самой простой. Позади был долгий выезд, после которого отдыхали два дня и один раз потренировались. Очень доволен тем, как сыграли сегодня. Мы были спокойны, особенно в первом периоде. Успешно действовали в большинстве и меньшинстве и выиграли много вбрасываний. Блестящую работу проделал наш вратарь Ювонен.
Теперь мы заслуживаем небольшой паузы, чтобы быть готовыми к следующему понедельнику», – приводит слова Марьямяки страница «Йокерита» во «ВКонтакте».
Напомним, финский клуб возглавил таблицу Западной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей.
- 7 ноября 2021
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