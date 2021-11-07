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Гилмор — о победе над СКА: игра в нападении доставила удовольствие. Это сделало мой день

Гилмор — о победе над СКА: игра в нападении доставила удовольствие. Это сделало мой день
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Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился эмоциями от игры в защите в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:0).

«Отличные чувства. Это ведь армейское дерби, в таких играх приятно побеждать. Знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Но хотели хорошо выступить перед перерывом, отлично поработали. И теперь счастливы, что одержали победу.

Я узнал об этом изменении в составе на разминке. Игра в нападении доставила мне удовольствие. Это сделало мой день, я рад и взволнован.

Это было до пандемии, я сыграл одну игру в нападении в НХЛ и одну игру в АХЛ. Там была абсолютно такая же ситуация, игрок получил повреждение в последний момент, поставили меня.

Форвард Сергей Фёдоров в «Детройте» играл как защитник. Я сыграл в атаке. Что сложнее? Это разные истории. И так сразу не скажешь, что труднее. Зависит от матча. Уважаю всех нападающих, у них сложная работа.

Кто любимый нападающий? Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Они лучшие в мире.

Если в качестве форварда забью хотя бы один гол, то обгоню Кросби и Макдэвида по голам за карьеру в КХЛ? Это очень хорошая цель, которую стоит перед собой поставить!» — цитирует Гилмора пресс-служба клуба.

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