ЦСКА внезапно раскатал СКА. Вот он, атакующий хоккей Фёдорова?

Или московским армейцам просто повезло с реализацией? Они превращали в гол каждый четвёртый бросок!

Сергея Фёдорова сильно критиковали перед стартом сезона. Конечно, всех потрясла отставка Игоря Никитина, так как эта новость стала не просто молнией, а настоящим штормом в хоккейном новостном пространстве.

Изначально на великого в прошлом центрального нападающего возлагались большие надежды, однако он начал сезон не слишком удачно. Фёдоров любил повторять, что будет стараться прививать армейцам атакующий хоккей, но москвичи забивали откровенно мало. Собственно говоря, именно отсюда и пошла критика.

Конечно, поддавливало на Сергея Викторовича и назначение в тренерский штаб в сборную России на Олимпиаду. Хотя, если внимательно последить за главным тренером ЦСКА, то можно заметить, что он отвечает на вопросы подобного рода абсолютно спокойно и адекватно. И за это нынешнему рулевому москвичей можно только поаплодировать.

В свою очередь в СКА давно привили хоккеистам атакующий и агрессивный хоккей. Команда у Валерия Брагина бежит, игроки здорово готовы физически, а голкипер Ларс Юханссон выдал уже несколько шикарных матчей. Кстати, на сегодняшней игре в ложе гостей снова присутствовал бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, про которого уже успели распространить много слухов. Но, как мы уже писали, ждать олимпийского чемпиона Пхёнчхана в статусе главного тренера СКА в ближайшее время не стоит. Валерий Брагин в целом справляется со своей работой, а Питер находится в лидирующей группе Западной конференции. Смысл делать резкие движения?

В свою очередь, Сергей Фёдоров, попав под жёсткую критику, постепенно начал приходить в себя и набираться тренерского опыта.

По итогам отчётной встречи, ставшей для красно-синих успешной, мы увидели занимательную статистику. Сразу отметим, что ЦСКА одержал уверенную победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

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Но самое интересное заключается в том, что хозяева нанесли по воротам соперника 17 бросков, забросив при этом четыре шайбы. Так, дублем отметился экс-форвард СКА Владислав Каменев, также по голу забили Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём. За Каменева порадуемся отдельно, для него сыграть на таком высоком уровне было очень принципиально.

Отметим, что петербуржцы также нанесли 17 бросков, не сумев ни разу забросить голкиперу ЦСКА Адаму Рейдеборну.

Получается, что мотивированный Каменев просто идеально сыграл с бывшей командой, а вот у Ларса Юханссона игра с бывшим клубом не получилась. Повторимся, Рейдеборн из 17 попыток поймал всё, его соотечественник пропустил четырежды, хотя статистика по сезону лучше именно у Ларса.

«Хороший матч, хороший соперник, другого мы не ожидали. Вовремя забили большинство. Тяжело играть, когда проигрываешь одну-две шайбы с таким соперником. После этого неплохо сыграли позиционно, особенно в зоне обороны. Для нас шайба шла вперёд. Рад за ребят, что выполняют те вещи, о которых мы говорим и которые стараемся тренировать. Сегодня чувствовалось плечо партнёра, чувствовалась команда», — заявил после матча главный тренер хозяев Сергей Фёдоров.

Было видно, что рулевой ЦСКА находится в отличном настроении. А в каком настроении ему ещё быть, если его команда столь уверенно выиграла в важном матче? При этом это был первый матч в нынешнем сезоне между московскими и питерскими армейцами, что придавало игре дополнительный интерес.

Теперь команды отправляются на паузу на Евротур. Посмотрим, смогут ли армейцы с берегов Невы взять реванш у москвичей уже после Кубка Карьяла. Должок перед москвичами у них однозначно остался.