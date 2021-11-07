Дергачёв: в «Авангард» не придёт спаситель или Супермен, который сделает что-то вместо нас

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3).



«Игра более-менее была равной, голы всем тяжело доставались в этом матче. Первый гол был с подставления, нам тоже повезло. Надо было не давать шансов забивать, и второй гол подосадил нас психологически — мы всё равно должны были находить силы и возможности доставить шайбу в ворота. Не получилось.



Что могу сказать про свой гол? Повезло, так скажем. Бильярдный гол: пара отскоков, и шайба зашла в ворота. Думал, что это поможет нам сегодня выиграть, но не получилось.



Особенно обидно проиграть в день рождения клуба? Конечно, обидно, тут даже оправдываться не хочется. Хотелось очень сильно выиграть, все знали.



Сейчас будет перерыв на сборные и два выходных. Я особо ничего не буду придумывать: в Москве останусь, либо за город уеду — старчески, спокойно отдых проведу. А так, думаю, в плане команды очень важно, что у нас травмированы главные игроки. Нужно залечить травмы, подготовиться, потому что после паузы дальше нужен ударный отрезок. У нас есть система, будем работать. Рано или поздно нас прорвёт, главное — не отчаиваться и верить.



Понятно, что ситуация тяжёлая, проигрывать тут никому не нравится, в команде нет равнодушных, но когда вот такое происходит, то тяжеловато это проходить. Но всё равно это опыт, здесь все взрослые мужики, не придёт никакой спаситель или Супермен, который вместо нас что-то сделает. Поэтому только мы сами через работу, через тренировки должны добиваться результата.



Сегодня за «Авангард» дебютировал Егор Сердюк? Парень талантливый, думаю, что он себя ещё покажет на уровне КХЛ. Не только я, мы все его подбадривали. Понятно, он чуть-чуть волновался. Потому что сам помню, как дебютировал: вроде стараешься особо не вникать, а всё равно мандраж внутри есть. Конечно, плохо, что проиграли, дебют у него не такой красочный, но всё впереди!» — цитирует Дергачёва пресс-служба клуба.