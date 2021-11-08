«Ванкувер» обыграл «Даллас», победную шайбу забросил Подколзин

Сегодня, 8 ноября, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1).
В составе победителей дубль оформил Джей Ти Миллер, по разу отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват и Василий Подколзин и Брок Бёзер. Для Василия эта шайба стала третьей в сезоне.
У гостей шайбы забросили Джо Павелски, Люк Гленденинг и Джейми Бенн.
Помимо Подколзина в матче принимали участия три российских хоккеиста, правда, выступающих за «Даллас» – это голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.
Таким образом «Ванкувер» набрал 11 очков после 12 игр и обошёл «Даллас» в турнирной таблице. Сейчас «Кэнакс» располагается на 11-м месте и опережает на один балл и одну строчку «Старз». Правда, у «Далласа» сыграно на одну игру меньше.
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