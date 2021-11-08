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Светлов: не могу припомнить, чтобы в прежние годы Западная конференция была такой плотной

Светлов: не могу припомнить, чтобы в прежние годы Западная конференция была такой плотной
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о плотности таблицы Западной конференции перед паузой на матчи Евротура…

«Не могу припомнить, чтобы в прежние годы Западная конференция была такой плотной – первое кубковое место отделяют от последнего, восьмого, лишь десять очков. Да и две последние команды Запада – «Сочи» и «Витязь» – находятся лишь в восьми баллах от зоны плей-офф, так что вся конференция остается конкурентоспособной.

Лидерство «Йокерита» и СКА – заслуженное, они наиболее стабильно прошли первую часть чемпионата. «Йокерит» – специфическая команда, у нее бывают не самые продолжительные предсезонки, из-за чего она входит в чемпионат на легкости, что позже приводит к спадам. Тем не менее пока «шуты» идут ровно — это приятный сюрприз.

СКА немного скомкал концовку двумя поражениями, но силу команды показал недавний матч с «Магниткой». Во многих эпизодах Санкт-Петербург переиграл лидера чемпионата, и я уверен, что многие специалисты отметили для себя потенциал СКА, где отличный сплав молодежи и легионеров», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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