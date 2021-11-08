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Знарок — о назначении тренера в сборную России на Олимпиаду: были неприятные моменты

Знарок — о назначении тренера в сборную России на Олимпиаду: были неприятные моменты
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Тренер-консультант сборной России Олег Знарок рассказал об эмоциях от возвращения в штаб национальной команды.

«Конечно я рад вернуться к работе, спасибо ФХР, что пригласили. Мы ещё в процессе обсуждения ролей в сборной, все работаем на благо страны и на победу. Мой контракт рассчитан до конца сезона. На первом месте сейчас Кубок Карьяла, потом молодёжный чемпионат мира, насчёт работы на майском чемпионате мира загадывать слишком рано.

Как пережил все пертурбации с назначением главного тренера на Олимпиаду? Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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