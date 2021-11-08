Знарок — о назначении тренера в сборную России на Олимпиаду: были неприятные моменты

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок рассказал об эмоциях от возвращения в штаб национальной команды.



«Конечно я рад вернуться к работе, спасибо ФХР, что пригласили. Мы ещё в процессе обсуждения ролей в сборной, все работаем на благо страны и на победу. Мой контракт рассчитан до конца сезона. На первом месте сейчас Кубок Карьяла, потом молодёжный чемпионат мира, насчёт работы на майском чемпионате мира загадывать слишком рано.



Как пережил все пертурбации с назначением главного тренера на Олимпиаду? Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.