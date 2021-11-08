Знарок — о назначении тренера в сборную России на Олимпиаду: были неприятные моменты

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок рассказал об эмоциях от возвращения в штаб национальной команды.
«Конечно я рад вернуться к работе, спасибо ФХР, что пригласили. Мы ещё в процессе обсуждения ролей в сборной, все работаем на благо страны и на победу. Мой контракт рассчитан до конца сезона. На первом месте сейчас Кубок Карьяла, потом молодёжный чемпионат мира, насчёт работы на майском чемпионате мира загадывать слишком рано.
Как пережил все пертурбации с назначением главного тренера на Олимпиаду? Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 ноября 2021
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:22
-
15:14
-
15:09
-
14:47
-
14:17
-
14:05
-
13:57
-
13:38
-
13:02
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:07
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
08:45
-
08:38
-
08:24
-
08:15
-
06:48
-
06:35
-
06:02
-
05:42
-
04:40
-
03:40
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:53