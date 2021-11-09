Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с Халлом по голам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
В середине 2-й двадцатиминутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
Всего на его счету 1340 (741+599) очков в 1209 встречах при показателе полезности «+84».
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