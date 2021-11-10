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Павел Бучневич забил третий гол в сезоне НХЛ

Павел Бучневич забил третий гол в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Виннипеге проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственный на данный момент гол в этой встрече забил российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин забил третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету результативная передача при среднем коэффициенте полезности «+3».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Бучневич принял участие в 110 играх, в которых забил 81 гол и сделал 117 результативных передач.

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