«Чикаго» одержал вторую победу кряду после увольнения тренера, обыграв «Питтсбург»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время команды по два раза поразили ворота друг друга – в составе «Чикаго» отличились Джуджхар Хайра и Сет Джонс, а за «Питтсбург» дубль оформил Джефф Картер. В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева благодаря точным броскам Джонаната Тэйвза и Алекса Дебринкэта.

Отметим, что голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри стал одним из главных героев встречи, отразив 42 броска из 44.

Таким образом, «Чикаго» после увольнения Пола Мориса после поражения от «Виннипег Джетс» (1:5) одержал вторую победу кряду. В первой игре под руководством Дерека Кинга исполняющего обязанности главного тренера «Блэкхоукс» одолели «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).