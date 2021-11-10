«Чикаго» одержал вторую победу кряду после увольнения тренера, обыграв «Питтсбург»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.
В основное время команды по два раза поразили ворота друг друга – в составе «Чикаго» отличились Джуджхар Хайра и Сет Джонс, а за «Питтсбург» дубль оформил Джефф Картер. В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева благодаря точным броскам Джонаната Тэйвза и Алекса Дебринкэта.
Отметим, что голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри стал одним из главных героев встречи, отразив 42 броска из 44.
Таким образом, «Чикаго» после увольнения Пола Мориса после поражения от «Виннипег Джетс» (1:5) одержал вторую победу кряду. В первой игре под руководством Дерека Кинга исполняющего обязанности главного тренера «Блэкхоукс» одолели «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).
- 10 ноября 2021
-
08:03
-
07:49
-
07:38
-
07:29
-
07:13
-
06:49
-
06:27
-
06:10
-
05:59
-
05:54
-
05:36
-
05:20
-
05:05
-
04:51
-
04:22
-
03:23
-
03:16
-
02:24
-
02:03
- 9 ноября 2021
-
23:20
-
22:15
-
21:35
-
21:26
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:34
-
19:29
-
19:09
-
17:56
-
17:46
-
17:23
-
16:30
-
15:19
-
14:48