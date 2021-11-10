«Позволил себе оказаться в таких тёмных местах». Прайс заявил, что лечился от зависимости

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс заявил, что обратился в программу НХЛ и профсоюза игроков, чтобы вылечиться от зависимости.

«За последние нескольких лет я позволил себе оказаться в таких тёмных местах, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения в специальном заведении. Ситуация достигла такой точки, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своём здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении. В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние, и мне теперь нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперёд только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределённость со сроками моего возвращения на площадку.

Я очень благодарен за оказанную мне поддержку и пожелания успехов. Я прошу журналистов и коллег и дальше уважать наше право на личную жизнь в это время. Ваша поддержка и уважение стали ключевыми факторами в процессе моего восстановления», – цитирует Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.