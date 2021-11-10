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Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лучший, Фёдоров вернулся в десятку сильнейших

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лучший, Фёдоров вернулся в десятку сильнейших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКоманда
1 (4)Андрей Разин«Северсталь»
2 (6)Лаури Марьямяки«Йокерит»
3 (1)Илья Воробьёв«Металлург»
4 (3)Анвар Гатиятуллин«Трактор»
5 (5)Томи Лямся«Салават Юлаев»
6 (10)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
7 (2)Валерий БрагинСКА
8 (8)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
9 (17)Сергей ФёдоровЦСКА
10 (7)Боб Хартли«Авангард»
11 (16)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
12 (9)Игорь Никитин«Локомотив»
13 (13)Алексей Кудашов«Динамо» М
14 (11)Андрей Назаров«Сочи»
15 (18)Дэвид Немировски«Торпедо»
16 (12)Билл Питерс«Автомобилист»
17 (21)Михаил Кравец«Амур»
18 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
19 (14)Борис Миронов«Спартак»
20 (15)Юрий Михайлис«Барыс»
21 (24)Айван Занатта«Куньлунь»
22 (20)Валерий Кулибаба«Динамо» Р
23 (23)Юрий Бабенко«Витязь»
24 (22)Александр Андриевский«Адмирал»
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