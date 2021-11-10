Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лучший, Фёдоров вернулся в десятку сильнейших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Команда 1 (4) Андрей Разин «Северсталь» 2 (6) Лаури Марьямяки «Йокерит» 3 (1) Илья Воробьёв «Металлург» 4 (3) Анвар Гатиятуллин «Трактор» 5 (5) Томи Лямся «Салават Юлаев» 6 (10) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 7 (2) Валерий Брагин СКА 8 (8) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 9 (17) Сергей Фёдоров ЦСКА 10 (7) Боб Хартли «Авангард» 11 (16) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 12 (9) Игорь Никитин «Локомотив» 13 (13) Алексей Кудашов «Динамо» М 14 (11) Андрей Назаров «Сочи» 15 (18) Дэвид Немировски «Торпедо» 16 (12) Билл Питерс «Автомобилист» 17 (21) Михаил Кравец «Амур» 18 (19) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 19 (14) Борис Миронов «Спартак» 20 (15) Юрий Михайлис «Барыс» 21 (24) Айван Занатта «Куньлунь» 22 (20) Валерий Кулибаба «Динамо» Р 23 (23) Юрий Бабенко «Витязь» 24 (22) Александр Андриевский «Адмирал»