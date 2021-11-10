Овечкин – Мичкову: молодец, побил мой рекорд. Работай, у тебя всё получится

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда сборной России и петербургского СКА Матвея Мичкова с вызовом в национальную команду перед стартом Кубка Карьяла.
Комментатор Сергей Федотов опубликовал в «Инстаграме» видео, записанное Овечкиным. «Матвей, привет! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя всё получится», – сказал Овечкин.
16-летний Мичков готов побить рекорд Овечкина, впервые сыгравшего за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.
Кроме того, он может побить и рекорд отечественного хоккея, принадлежащий Владиславу Третьяку, впервые сыгравшему за сборную СССР в 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.
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