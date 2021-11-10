Дацюк помогал строить госпиталь для онкобольных в монастыре задержанного схиигумена Сергия

Хоккеист Павел Дацюк участвовал в строительстве госпиталя для онкобольных в Среднеуральском женском монастыре. Об этом свидетельствуют показания по делу экс-схиигумена Сергия.

«Дацюк с 2007 года участвовал в строительстве корпуса для онкобольных. Кроме того, при его помощи строился скит напротив монастыря», — сообщает URA.RU со ссылкой на показания Дацюка.

Также сообщается, что Дацюк вместе с экс-схиигуменом закупал продукты для обездоленных.

Дацюк приехал поддержать экс-схиигумена Сергия на заседание по его делу. Бывший духовник был задержан во время захвата монастыря 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по трём уголовным статьям.

Напомним, ранее депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв предложил лишить звания почётного гражданина города хоккеиста Павла Дацюка из-за сноса исторического здания на улице Малышева.