«Вашингтон» в 3-й раз за 9 дней вызвал белорусского форварда Протаса из АХЛ

Белорусский нападающий Алексей Протас вновь был вызван в основной состав «Вашингтон Кэпиталз» из фарм-клуба «Херши Бирс». Он должен заменить травмированного форварда Ника Дауда.
20-летний форвард может принять участие в предстоящем матче клуба с «Детройтом». Встреча пройдёт в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в ночь с 11 на 12 ноября. Начало — в 3:30 мск.
Отметим, что Алексея Протаса вызывают в основной состав «Вашингтона» уже в третий раз за ноябрь. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся 2 ноября в игре с «Тампой».
Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков за 12 матчей.
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