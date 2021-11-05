Белорусский форвард Протас вновь вызван в основную команду «Вашингтона» из АХЛ

Белорусский нападающий Алексей Протас был вызван в основной состав «Вашингтон Кэпиталз» из фарм-клуба «Херши Бирс», сообщает «Белорусский хоккей».

20-летний форвард может принять участие в предстоящем матче клуба с «Филадельфией». Встреча пройдёт в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в ночь с 5 на 6 ноября. Начало — в 2:00 мск.

В прошедшем матче с «Флоридой» (4:5 ОТ) травму получил форвард «Вашингтона» Энтони Манта. После этого из АХЛ вызвали Протаса.

В нынешнем сезоне НХЛ Манта набрал 6 очков в 10 матчах. В активе Протаса 1 игра в НХЛ, в которой он не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков за десять матчей.