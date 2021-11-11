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«Филадельфия» уступила «Торонто», Семёнов в дебютном матче очков не набрал

«Филадельфия» уступила «Торонто», Семёнов в дебютном матче очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 0:3.

В составе победителей забивали дважды Вильям Нюландер и Ондржей Каше. Дебютный матч провёл Кирилл Семёнов, который по показателю коэффициента полезности очков не набрал. У россиянина Ивана Проворова коэффициент полезности «-1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Маззин, Мэттьюс) – 31:11' (5x5)   0:2 Нюландер (Ритчи, Мэттьюс) – 45:09' (5x4)   0:3 Каше (Керфут, Кемпф) – 53:33' (5x5)
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