«Филадельфия» уступила «Торонто», Семёнов в дебютном матче очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 0:3.



В составе победителей забивали дважды Вильям Нюландер и Ондржей Каше. Дебютный матч провёл Кирилл Семёнов, который по показателю коэффициента полезности очков не набрал. У россиянина Ивана Проворова коэффициент полезности «-1».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.