Мартемьянов: в «Сибири» прошёл разговор по душам. Все прониклись, что мы близки к провалу

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал последние результаты своей команды. «Сибирь» выиграла семь из восьми последних матчей после информации о возможной смене главного тренера клуба.
«Не знаю, насколько реальны были слухи, но череда поражений шла. Естественно, руководители команды и владельцы клуба не могли с этим мириться. Возможно, допускаю этот момент, в воздухе витала мысль о смене тренеров, но мы продолжали активно работать, предпринимали совместные с руководством клуба усилия для исправления ситуации.
У нас состоялся обстоятельный разговор, пошагово продумали дальнейшие действия. Затем провели общее собрание – спортивный блок администрации клуба, команда, тренеры, персонал. Получился очень откровенный и профессиональный обмен мнениями — скажем так, по душам. Высказалось и руководство клуба, и руководство команды в моём лице, и некоторые игроки. Общими усилиями добились того, что все участники процесса стали более ответственно подходить к подготовке к матчам, а хоккеисты — к выполнению игрового задания. Все действительно прониклись, что мы уже очень близки к точке невозврата.
Засучив рукава, взялись за дело. Кое-кому даже пришлось «наступить на горло собственной песне».Это был один из переломных моментов. Когда выиграли несколько матчей подряд, зацепились за игру, которая приносила нам очки, и старались в дальнейшем держать этот уровень. Надеюсь, после перерыва будем работать в этом же ключе. Потихоньку исправили положение, и что самое главное — команда сплотилась.
Что стало главным фактором успешной серии? В такой деятельности одного фактора не бывает. Стали более правильно играть в обороне, вратарская бригада неплохо сработала, нападающие стали строже и ответственнее помогать в обороне. К этим моментам отнеслись очень основательно, и это отражено в графе пропущенных голов» — сказал Мартемьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым
- 11 ноября 2021
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