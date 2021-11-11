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«Это была моя мечта». Форвард «Торонто» Семёнов — о дебюте в НХЛ

«Это была моя мечта». Форвард «Торонто» Семёнов — о дебюте в НХЛ
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов поделился эмоциями после дебюта в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (3:0).

«Чувствую себя отлично. У меня остались лишь положительные эмоции от моей первой игры.Это была моя мечта, теперь она больше. Спасибо моей семье, жене. Она мне помогает всё время. Все ребята в команде говорили мне: «Давай, Семми», поддерживая меня. Это здорово, очень хорошо", — цитирует Семёнова в «Твиттере» журналист Дэвид Альтер.

Отметим, что 27-летний хоккеист сыграл 11 минут и 40 секунд, нанеся один бросок по воротам и совершив три силовых приёма, заработав показатель полезности «0».

Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.

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