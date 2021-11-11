Кожевников — о назначении Разина: вообще не понимаю, что такое консультант

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Андрея Разина тренером-консультантом сборной России по хоккею.
«Я вообще не понимаю, что такое консультант. Есть тренеры, советники, не знаю, что ещё напридумывали. Разин — классный тренер, но тот факт, что его берут консультантом: что может подсказать? Может, направить куда-то? Просто не понимаю этого», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, ранее вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что главный тренер «Северстали» будет консультировать национальную сборную в удалённом формате.
Сегодня, 11 ноября, Россия сыграет на Кубка Карьяла со сборной Финляндии. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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