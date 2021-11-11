Форвард системы «Металлурга» Апальков имеет худший показатель полезности в ВХЛ

Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги «Ермака» Даниил Апальков имеет худший показатель полезности в лиге.
29-летний форвард, который летом был переведён магнитогорским «Металлургом» в ВХЛ в рамках сотрудничества клубов, провёл 23 матча, набрав 20 (4+16) очков при общей полезности "-19".
«Ермак» занимает 24-е место из 27 команд в ВХЛ, после 23 матчей набрав 16 очков.
Апальков — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2010/2011 он провёл за «Металлург» восемь игр. С сезона-2011/2012 он выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешёл в «Сочи». В прошедшем сезоне нападающий провёл 15 матчей, в которых сумел отдать одну голевую передачу при показателе полезности "-8".
В августе 2021 года он подписал контракт с «Металлургом», но так и не провёл ни одного матча.
Также в составе сборной России форвард становился серебряным призёром чемпионата мира 2012 года.
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