«Су-27. Или Миг-29?» Журналисты пула Пентагона угадывают истребитель на маске Сорокина
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Американские журналисты, освещающие работу Пентагона, заинтересовались истребителем, изображённым на маске российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина.
«Что за истребитель изображён на шлеме Сорокина?» — начал дискуссию редактор издания Defense One Маркус Вайсбергер.
«Я же уже говорила тебе, это Су-27, но, наверное, тебе нужно подтверждение от интернета. Хм, а теперь мне всё больше кажется, что это Миг-29. Ладно, я не знаю», — ответила авиационный репортёр Politico Ориана Павлюк.
«Старскрим?» — предположил журналист Task and Purpose Джефф Шогол. Судя по всему, он имеет в виду один из истребителей F-15.
«Выглядит как Су-34», — считает обозреватель Aviation Week Брайан Эверстин. Фото шлема и переписку можно посмотреть по ссылке.
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