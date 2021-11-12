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«Су-27. Или Миг-29?» Журналисты пула Пентагона угадывают истребитель на маске Сорокина

«Су-27. Или Миг-29?» Журналисты пула Пентагона угадывают истребитель на маске Сорокина
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Американские журналисты, освещающие работу Пентагона, заинтересовались истребителем, изображённым на маске российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина.

«Что за истребитель изображён на шлеме Сорокина?» — начал дискуссию редактор издания Defense One Маркус Вайсбергер.

«Я же уже говорила тебе, это Су-27, но, наверное, тебе нужно подтверждение от интернета. Хм, а теперь мне всё больше кажется, что это Миг-29. Ладно, я не знаю», — ответила авиационный репортёр Politico Ориана Павлюк.

«Старскрим?» — предположил журналист Task and Purpose Джефф Шогол. Судя по всему, он имеет в виду один из истребителей F-15.

«Выглядит как Су-34», — считает обозреватель Aviation Week Брайан Эверстин. Фото шлема и переписку можно посмотреть по ссылке.

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