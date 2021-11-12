«Сочи» расторг контракт с нападающим Вихаревым
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Хоккейный клуб «Сочи» по взаимному согласию расторг контракт с нападающим Денисом Вихаревым.
29-летний нападающий перешел в клуб весной 2021 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Вихарев принял участие в 16 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков.
Отметим, что последнюю игру за сочинцев Вихарев провёл 11 октября с магнитогорским «Металлургом» (1:3). После этого Денис из-за травмы пропустил 11 матчей команды.
Лучшим для Вихарева стал сезон-2019/2020. Тогда за «Адмирал» в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 37 (17+20) очков и стал лучшим бомбардиром команды. Сезон-2020/2021 Денис Вихарев провёл в череповецкой «Северстали», за которую он отыграл 47 игр и набрал 15 (6+9) баллов результативности.
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