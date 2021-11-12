Форвард Антон Сагадеев расторг контракт с «Локомотивом» по семейным обстоятельствам
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Ярославский «Локомотив» выпустил заявление, в котором говорится, что нападающий Антон Сагадеев не сможет продолжить свои выступления за клуб по семейным причинам.
«В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации хоккейный клуб «Локомотив» откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении на официальном сайте ярославского клуба.
Таким образом, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Сагадеев провёл за «Локомотив» 8 матчей, в которых набрал (0+1) 1 очко результативности.
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