Форвард Антон Сагадеев расторг контракт с «Локомотивом» по семейным обстоятельствам

Ярославский «Локомотив» выпустил заявление, в котором говорится, что нападающий Антон Сагадеев не сможет продолжить свои выступления за клуб по семейным причинам.

«В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации хоккейный клуб «Локомотив» откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении на официальном сайте ярославского клуба.

Таким образом, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Сагадеев провёл за «Локомотив» 8 матчей, в которых набрал (0+1) 1 очко результативности.