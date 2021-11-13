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Илья Самсонов пропустил две шайбы за 22 секунды в матче с «Коламбусом»

Илья Самсонов пропустил две шайбы за 22 секунды в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3.

Отметим, при счёте 3:1 в пользу «Вашингтона», «Коламбусу» удалось забросить две шайбы в ворота российского голкипера Ильи Самсонова за 22 секунды и сравнять счёт в этой встрече. Авторами голов стали Шон Курали и Густав Нюквист.

Ранее в составе «Вашингтона» гол отличился российский нападающий Александр Овечкин, который забил свой 742-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиге и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов турнира.

По этому показателю он обогнал Брэтта Халла. Следующей целью Овечкина является Яромир Ягр, на счету которого 766 голов.

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Овечкину осталось 153 гола до рекорда НХЛ. В последних 239 матчах он забросил 154 шайбы
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