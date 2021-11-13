«В спорте помнят лишь чемпионов». Фетисов — о месте Овечкина в гонке снайперов всех времён

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал заброшенную шайбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3). Гол стал для 36-летнего россиянина 742-м. Теперь Овечкин занимает четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.
«Рекорд — это когда Саша догонит Гретцки. Это будет событие не только в хоккее, но и в мировом спорте. То, что натворил в своё время Гретцки, было практически незыблемым. Столько лет никто даже близко не мог подобраться… Все эти четвёртые места, конечно, хорошо, но сейчас Саша, партнёры, да и болельщики понимают, что замахиваться нужно на большее. В спорте помнят лишь чемпионов. Всех остальных, к сожалению, нет. Побить рекорд Гретцки — важный момент. Но по-настоящему будет событие, когда Саша забросит на одну шайбу больше Уэйна. Думаю, это будет грандиозно.
Желаю, чтобы не было травм. Летом Саша хорошо готовился: вместе катались, много разговаривали. Слежу за ним: переживаю, радуюсь. Желаю только удачи и побед», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 13 ноября 2021
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