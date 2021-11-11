Фетисов отреагировал на рекордный гол Капризова за «Миннесоту»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал заброшенную шайбу нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2).

Этот гол стал рекордным для 24-летнего хоккеиста — он быстрее всех в истории клуба забросил 30 шайб, побив достижение Мариана Габорика.

«Кирилл молодец, что набрал ход в НХЛ. Но давайте пока не будем сильно отмечать такие внутриклубные достижения. Будем ждать, когда Кирилл выйдет на показатели Овечкина. Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в этой лиге. Желаю ему удачи и пусть обойдётся без травм. Надеюсь, он сможет помочь сборной на Олимпиаде», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 12 матчей, забросив три шайбы и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «-2».