Шведский журналист – о голе Мичкова: у него есть чит-код, даже когда играет со взрослыми

16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в ворота Швеции во втором периода матча Кубка Карьяла. Шведский журналист Патрик Бетсел поделился мнением об игре россиянина.



«У него есть чит-код, даже когда он играет против взрослых», – написал Бетсел в «Твиттере».

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На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Артём Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте.

Таким образом, хоккеист стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной.