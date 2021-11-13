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Шведский журналист – о голе Мичкова: у него есть чит-код, даже когда играет со взрослыми

Шведский журналист – о голе Мичкова: у него есть чит-код, даже когда играет со взрослыми
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16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в ворота Швеции во втором периода матча Кубка Карьяла. Шведский журналист Патрик Бетсел поделился мнением об игре россиянина.

«У него есть чит-код, даже когда он играет против взрослых», – написал Бетсел в «Твиттере».

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Артём Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте.

Таким образом, хоккеист стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной.

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