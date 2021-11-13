С. Зубов: игрой сборной России со шведами довольны, недовольны результатом

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов подвёл итоги матча со сборной Швеции на Кубке Карьяла (2:4).



«Игра понравилась. Мы ей довольны, недовольны результатом. Они свои моменты почти все реализовали, а у нас не получилось. Мы не расстраиваемся, победы придут, ребята сегодня играли, мы рассматриваем это как основной момент.



Обиден четвёртый гол от шведов, где мы неправильно сыграли на смене. Опыт называется опытом, нужно давать ребятам возможность прочувствовать этот темп, ответственность.



Я впервые руководил национальной командой? Было волнение небольшое, это первый такой опыт. Ответственность в разы больше. Приятно, что ребята осознали это и сегодня показали приличный хоккей», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.