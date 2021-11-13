Экс-игрок сборной Швеции – о голе Мичкова: когда забивают так, можно только поклониться
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Экс-хоккеист сборной Швеции Хокан Лооб поделился мнением о лакросс-голе форварда сборной России Матвея Мичкова на Кубке Карьяла.
«Вот тут он стал первым раундом для любой команды НХЛ. Надо признать, просто волшебно. Всегда неприятно, когда кто-то забивает в ворота Швеции, но если ты делаешь это вот так, можно только поклониться тебе», – цитирует члена Тройного золотого клуба Хокана Лооба Expressen.se.
Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
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