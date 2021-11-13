«Авангард» одержал сухую победу над «Куньлунем», вызванный из фарм-клуба Соколов забил гол

Сегодня, 13 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).
На33-й минуте при игре в большинстве Ярослав Косов открыл счёт в матче с передачи Николая Прохоркина, на 36-й также в формате 5х4 Арсений Грицюк увеличил преимущество омичей с передач Корбана Найта и Оливера Каски. На 41-й минуте после передач Арсения Береглазова и Дамира Шарипзянова Грицюк оформил дубль, а на 44-й забил Павел Дедунов после паса Каски. Ещё одна шайба на счету Дмитрия Соколова, который был вызван из фарм-клуба.
Таким образом, омичи набрали 31 очко после 27 игр и расположились на пятом месте в таблице Восточной конференции, китайцы с 16 баллами занимают последнее место на Востоке.
- 13 ноября 2021
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