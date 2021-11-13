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«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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«Авангард» одержал сухую победу над «Куньлунем», вызванный из фарм-клуба Соколов забил гол

«Авангард» одержал сухую победу над «Куньлунем», вызванный из фарм-клуба Соколов забил гол
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Сегодня, 13 ноября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

На33-й минуте при игре в большинстве Ярослав Косов открыл счёт в матче с передачи Николая Прохоркина, на 36-й также в формате 5х4 Арсений Грицюк увеличил преимущество омичей с передач Корбана Найта и Оливера Каски. На 41-й минуте после передач Арсения Береглазова и Дамира Шарипзянова Грицюк оформил дубль, а на 44-й забил Павел Дедунов после паса Каски. Ещё одна шайба на счету Дмитрия Соколова, который был вызван из фарм-клуба.

Таким образом, омичи набрали 31 очко после 27 игр и расположились на пятом месте в таблице Восточной конференции, китайцы с 16 баллами занимают последнее место на Востоке.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Косов (Прохоркин) – 32:38' (5x4)   2:0 Грицюк (Найт, Каски) – 35:39' (5x4)   3:0 Грицюк (Береглазов, Шарипзянов) – 40:44' (5x5)   4:0 Дедунов (Каски) – 43:17' (5x5)   5:0 Соколов (Якупов, Емелин) – 57:22' (5x5)
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