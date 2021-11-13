«Мило, что стал частью истории». Вратарь сборной Швеции рассказал о лакросс-голе Мичкова

Вратарь сборной Швеции Густав Линдвалл прокомментировал лакросс-гол форварда сборной России Матвея Мичкова в матче на Кубке Карьяла.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Я видел, как шайба оказалась слева от меня, всё произошло довольно быстро, но это ещё долго будешь помнить. Пропущенным голом не разочарован. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным игроком в будущем.



Но гол незабываемый. Мило, что ты стал частью такой истории. Нет, я не разозлился, пропустив такой гол. Это хоккей, а гол действительно хорош», – цитирует Линдвалла ТАСС.

Напомним, что Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.