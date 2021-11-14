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Олимпийская сборная России уступила Швейцарии на Кубке Германии, по ходу матча ведя 2:0

Олимпийская сборная России уступила Швейцарии на Кубке Германии, по ходу матча ведя 2:0
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Сегодня, 14 ноября, в Крефельде (Германия) на «Яйла-Арене» олимпийская сборная России встречалась с командой Швейцарии на Кубке Германии. Встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На последней минуте первого периода в большинстве первую шайбу в матче забросил защитник Юрий Паутов с передачи Максима Соркина и Максима Цыплакова. На 30-й минуте в ситуации «4 на 4» удвоил преимущество россиян форвард Сергей Гончарук.

На 37-й минуте швейцарский форвард Андрес Амбюль сократил отставание в счёте. Через 1,5 минуты вторую шайбу в российские ворота отправил нападающий Свен Андригетто. Победную шайбу в составе сборной Швейцарии на 59-й минуте забросил Инти Пестони.

Напомним, 11 ноября на Кубке Германии Россия уступила хозяину турнира – немцам (3:4), а вчера, 13 ноября, проиграли Словакии (1:3).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
14 ноября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Россия (олимп.)
0:1 Паутов (Соркин, Цыплаков) – 19:38' (5x4)   0:2 Гончарук – 29:38' (4x4)   1:2 Амбюль (Корви, Мозер) – 36:55' (5x5)   2:2 Андригетто (Вермин, Марчини) – 38:18' (5x5)   3:2 Пестони (Алатало) – 58:10' (5x5)
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