В. Ерёменко: то, что россиян вызывают в сборную Беларуси, решаю не я. Всегда рад их видеть

Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко поделился мнением о россиянах в сборной Беларуси.



«Могу сказать одно: они все хорошие ребята и хоккеисты. То, что их вызывают в национальную сборную и делают им белорусские паспорта, не мои вопросы. Я всегда рад их видеть и сыграть в одной команде.



Все эти вопросы: кого вызывать, что много россиян, кому давать гражданство, а кому нет, решаю не я, а федерация. Моё дело играть с ними. Повторюсь, они все хорошие ребята, с ними приятно общаться и быть в одной команде», – приводит слова Ерёменко «Белорусский хоккей».



Напомним, 11 ноября сборная Беларуси сыграла товарищеский матч со сборной Австрии (3:2, ОТ). Капитаном команды был россиянин Роман Горбунов, у которого пока нет белорусского паспорта.