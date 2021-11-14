В. Ерёменко: то, что россиян вызывают в сборную Беларуси, решаю не я. Всегда рад их видеть
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Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко поделился мнением о россиянах в сборной Беларуси.
«Могу сказать одно: они все хорошие ребята и хоккеисты. То, что их вызывают в национальную сборную и делают им белорусские паспорта, не мои вопросы. Я всегда рад их видеть и сыграть в одной команде.
Все эти вопросы: кого вызывать, что много россиян, кому давать гражданство, а кому нет, решаю не я, а федерация. Моё дело играть с ними. Повторюсь, они все хорошие ребята, с ними приятно общаться и быть в одной команде», – приводит слова Ерёменко «Белорусский хоккей».
Напомним, 11 ноября сборная Беларуси сыграла товарищеский матч со сборной Австрии (3:2, ОТ). Капитаном команды был россиянин Роман Горбунов, у которого пока нет белорусского паспорта.
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