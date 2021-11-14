Молодёжная сборная России обыграла Швецию на Турнире четырёх наций

Сегодня, 14 ноября, в Энгельхольме (Швеция) на «Катена-Арене» молодёжная сборная Швеции принимала сверстников из России в рамках Турнира четырёх наций. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).



На 16-й минуте Илья Иванцов открыл счёт в матче с передач Александра Пашина и Тимофея Давыдова, на 23-й Семён Демидов увеличил преимущество россиян, а на 25-й шведы отыграли одну шайбу в большинстве – отличился Вильям Валлиндер.



На 30-й минуте Демидов оформил дубль после передач Павла Тютнева и Николая Макарова, на 34-й забил Иван Мирошниченко, а его ассистентами стали Тютнев и Давыдов. На 36-й минуте Оскар Магнуссон вновь сократил отставание в счёте, а на 57-й отличился уже Тютнев с передач Демидова и Давыдова.