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Молодёжная сборная России обыграла Швецию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России обыграла Швецию на Турнире четырёх наций
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Сегодня, 14 ноября, в Энгельхольме (Швеция) на «Катена-Арене» молодёжная сборная Швеции принимала сверстников из России в рамках Турнира четырёх наций. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).

На 16-й минуте Илья Иванцов открыл счёт в матче с передач Александра Пашина и Тимофея Давыдова, на 23-й Семён Демидов увеличил преимущество россиян, а на 25-й шведы отыграли одну шайбу в большинстве – отличился Вильям Валлиндер.

На 30-й минуте Демидов оформил дубль после передач Павла Тютнева и Николая Макарова, на 34-й забил Иван Мирошниченко, а его ассистентами стали Тютнев и Давыдов. На 36-й минуте Оскар Магнуссон вновь сократил отставание в счёте, а на 57-й отличился уже Тютнев с передач Демидова и Давыдова.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
14 ноября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Швеция U20
Окончен
2 : 5
Россия U20
0:1 Иванцов (Пашин, Давыдов) – 15:46' (5x4)   0:2 Демидов (Злодеев) – 22:08' (5x5)   1:2 Валлиндер – 24:40' (5x4)   1:3 Демидов (Тютнев, Макаров) – 29:16' (5x5)   1:4 Мирошниченко (Тютнев, Давыдов) – 33:27' (5x5)   2:4 Магнуссон – 35:26'   2:5 Тютнев (Демидов, Давыдов) – 56:40' (5x5)
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