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Овечкин набрал 25-е очко в сезоне, отметившись голевой передачей в игре с «Питтсбургом»

Овечкин набрал 25-е очко в сезоне, отметившись голевой передачей в игре с «Питтсбургом»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, в счёте ведут хозяева – 2:1.

На 15-й минуте стартового отрезка игры «столичным» удалось реализовать численное преимущество – заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард Гарнет Хэтэуэй, а результативными передачами отметились 36-летний российский форвард Александр Овечкин и защитник Тревор ван Римсдайк.

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Таким образом, Овечкин отметился 25-м (12+13) результативным действием в 15-й игре текущего сезона НХЛ. Всего на его счету 1345 (742+603) очков в 1212 встречах в НХЛ.

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