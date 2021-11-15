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«Эдмонтон» забросил 2 шайбы за 8 секунд в игре с «Сент-Луисом». Обе — в равных составах

«Эдмонтон» забросил 2 шайбы за 8 секунд в игре с «Сент-Луисом». Обе — в равных составах
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«Эдмонтон Ойлерз» забросил две шайбы в ворота «Сент-Луис Блюз» за 8 секунд. Это произошло в концовке второго периода.

На 36 минуте 11 секунде отличился форвард гостей Райан Ньюджент-Хопкинс с результативных передач Леона Драйзайтля и Кайлера Ямамото. А уже через 8 секунд, на 36 минуте 19 секунде, первую шайбу в НХЛ забросил Райан Маклауд. Ему ассистировали Уоррен Фёгеле и Кайл Туррис.

Это третий результат в истории «Эдмонтон Ойлерз» по временной разнице между забитыми шайбами.

Отметим, что обе шайбы были заброшены в равных составах.

Напомним, встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото. У хозяев отличились россияне Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, также забросили шайбы Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. На счету Павла Бучневича две результативные передачи.

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