Рашевский рассказал, как в «Динамо» отреагировали на слухи про обмен Шипачёва и Войнова

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский ответил на вопрос, как руководство и тренеры клуба отреагировали на слухи о возможном обмене лидеров команды Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.
«Нам сразу сказали тренеры, что это сделано, чтобы нас сбить, чтобы мы постоянно думали об этом, а не об игре, и это пойдет нам во вред. Как сказал Михаил Тюркин (генеральный директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), нужно об этом не думать, всё нормально, никаких обменов не будет, надо просто играть и побеждать», — приводит ТАСС слова Дмитрия Рашевского.
Напомним, Вадим Шипачёв является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ на данный момент. У него 39 (13+26) очков в 27 матчах. На счету Вячеслава Войнова 22 (4+18) очка в 24 играх чемпионата.
- 15 ноября 2021
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