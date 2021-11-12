Квартальнов — про слух о переходе Войнова в «Ак Барс»: что, он уже в самолёте?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника московского «Динамо» Вячеслава Войнова.



«Говорят, что Вячеслав Войнов к нам скоро вылетает? Что, он уже в самолёте? Не знаю, не могу ничего сказать.



Что касается Никиты Лямкина, то есть статистика, такая вещь, она говорит сама за себя. Играют те люди, которые, мы считаем, на данный момент сильнее и могут принести пользу команде. Никита готовился, думаю, он в ближайшее время сыграет. Каждый понимает свою ответственность и роль в команде. Всякие периоды в жизни бывают, надо начинать дальше развиваться.



Даниилу Тарасову, конечно, было тяжело подстроиться под все новые моменты», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.