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Квартальнов — про слух о переходе Войнова в «Ак Барс»: что, он уже в самолёте?

Квартальнов — про слух о переходе Войнова в «Ак Барс»: что, он уже в самолёте?
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника московского «Динамо» Вячеслава Войнова.

«Говорят, что Вячеслав Войнов к нам скоро вылетает? Что, он уже в самолёте? Не знаю, не могу ничего сказать.

Что касается Никиты Лямкина, то есть статистика, такая вещь, она говорит сама за себя. Играют те люди, которые, мы считаем, на данный момент сильнее и могут принести пользу команде. Никита готовился, думаю, он в ближайшее время сыграет. Каждый понимает свою ответственность и роль в команде. Всякие периоды в жизни бывают, надо начинать дальше развиваться.

Даниилу Тарасову, конечно, было тяжело подстроиться под все новые моменты», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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