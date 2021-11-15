Гатиятулин — о 3:2 с «Металлургом»: непростой матч. План на игру выполняли с первой смены

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (3:2, ОТ).



«Играли с лидером чемпионата, понимали, что будет непростой матч. Таким он и получился. Разбирали игру, знали, на что обратить внимание. В принципе получалось, но всё равно пропустили две контратаки, после которых пропустили голы. Тем не менее ребята молодцы, создавали моменты, придерживались плана на игру, смогли одержать победу, рады этому. Конечно, важна поддержка болельщиков. В нужные моменты они нас поддержали. Огромное спасибо им за такую поддержку.



Игра Андрея Стася и Алексея Потапова? Сыграла хорошо вся команда. Повторюсь, план на игру ребята выполняли с первой смены, с первого вбрасывания. Понятно, что ошибки есть, им уделяем внимание. Много получаем контратак, но над этим работаем. Андрей и Алексей пропустили много игр, но выглядели здорово.



Да, от этой тройки была позиционная ошибка перед второй пропущенной шайбы, но без ошибок не бывает ни одной игры. Подкорректируем, уделим внимание этим моментам, чтобы не допускать такие контратаки.



Эмиль Гарипов отсутствовал по состоянию здоровья. Надеемся, что к концу домашней серии или к поездке будет готов. Марсель Шолохов приболел, ждём выздоровления.



Что удалось донести команде, что за две минуты во втором периоде удалось отличиться дважды? Ещё более концентрированно играть перед воротами, создавать помехи, смотреть отскоки. Ребята услышали, создали моменты и забили.



Владимир Ткачёв становится специалистом по «Магнитке»? Это хорошо, когда забивает игрок. Однако любая шайба – это действия всей пятёрки. Все, кто находился на льду, создавали моменты и в этом случае завершили его.



Были ли опасения, что после игр за сборную Тертышному, Абрамову и Телегину не хватит сил? Опасения были, но после вчерашнего матча мы созвонились, спросили, как их состояние. Ребята горели желанием, сказали, что в хорошем состоянии. Получилась небольшая задержка, не смогли вчера вылететь и вылетели сегодня утром. Они отдохнули и даже сомнений не было. Они готовы были играть», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.