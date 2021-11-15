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Московское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом», лидирующим в Западной конференции

Московское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом», лидирующим в Западной конференции
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Московское «Динамо» переиграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

На второй минуте первого периода отличился канадский нападающий «Динамо» Эрик О’Делл, ему ассистировали Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.

На 28-й минуте ответную шайбу забросил защитник «Йокерита» Томми Кивистё, голевой пас отдали Юлиус Юнттила и Ханнес Бьёрнинен.

На 38-й минуте в ситуации «четыре на четыре» вперёд хозяев вывел нападающий Михаил Фисенко.

Заключительную шайбу в игре на последней минуте в пустые ворота забросил Вадим Шипачёв. Этот гол стал 249-м для хоккеиста в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 О'Делл (Рашевский, Сергеев) – 01:08' (5x5)   1:1 Кивистё (Юнттила, Бьёрнинен) – 27:59' (5x5)   2:1 Фисенко – 37:14' (4x4)   3:1 Шипачёв (Линдберг) – 59:59' (en)
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