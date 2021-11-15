Московское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом», лидирующим в Западной конференции

Московское «Динамо» переиграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).



На второй минуте первого периода отличился канадский нападающий «Динамо» Эрик О’Делл, ему ассистировали Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.



На 28-й минуте ответную шайбу забросил защитник «Йокерита» Томми Кивистё, голевой пас отдали Юлиус Юнттила и Ханнес Бьёрнинен.



На 38-й минуте в ситуации «четыре на четыре» вперёд хозяев вывел нападающий Михаил Фисенко.



Заключительную шайбу в игре на последней минуте в пустые ворота забросил Вадим Шипачёв. Этот гол стал 249-м для хоккеиста в КХЛ.