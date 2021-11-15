Московское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом», лидирующим в Западной конференции
Поделиться
Московское «Динамо» переиграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
На второй минуте первого периода отличился канадский нападающий «Динамо» Эрик О’Делл, ему ассистировали Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.
На 28-й минуте ответную шайбу забросил защитник «Йокерита» Томми Кивистё, голевой пас отдали Юлиус Юнттила и Ханнес Бьёрнинен.
На 38-й минуте в ситуации «четыре на четыре» вперёд хозяев вывел нападающий Михаил Фисенко.
Заключительную шайбу в игре на последней минуте в пустые ворота забросил Вадим Шипачёв. Этот гол стал 249-м для хоккеиста в КХЛ.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
22:07
-
22:03
-
21:54
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
18:47
-
18:38
-
18:12
-
18:01
-
17:25
-
16:50
-
16:24
-
16:17
-
15:55
-
15:34
-
14:57
-
14:30
Партнерский контент