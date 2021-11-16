Мичков: не думаю о драфте НХЛ, мне это неважно. Ни с кем из агентов не общаюсь

Нападающий системы ХК СКА и сборной России Матвей Мичков рассказал, следит ли за конкурентами за потенциальный первый номер драфта НХЛ — 2023, а также об общении с североамериканскими агентами.
«Слежу за тем, как играют главные конкуренты за первый номер драфта — 2023 — канадец Бедард и словак Дворски? Я слежу за всем, что происходит в хоккее. Играет хоккеист 2004 или 2005 года рождения — мне это всегда интересно. Когда есть время, то слежу за своими сверстниками, которые выступают в других лигах.
Дворски и Бедард — хорошие нападающие. В дальнейшем против них всё равно придётся выходить. Где-то даже разбираю их игру, чтобы, когда придёт время, подсказать партнёрам, как против них действовать в той или иной ситуации. Вратарям — как они бьют буллиты.
Не обидно, что из-за пятилетнего контракта со СКА шансы быть выбранным под первым номером на драфте НХЛ снизились? Когда я подписывал контракт, то не думал о драфте, и сейчас о нём тоже не думаю. Мне это неважно. Надо показывать всё лучшее, что умеешь, и приносить пользу своей команде. Это важнее.
Я ни с кем из североамериканских агентов не общаюсь. И со скаутами — тоже. Даже их не знаю», — приводит слова Мичкова «Спорт-экспресс».
- 16 ноября 2021
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