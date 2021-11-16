Нападающий «Рейнджерс» Бле порвал переднюю крестообразную связку и выбыл до конца сезона

Нападающий «Нью Йорк Рейджерс» Сэмми Бле вынужден пропустить всю оставшуюся часть сезона. Как сообщает в своём «твиттере» Ларри Брукс, хоккеист порвал переднюю крестообразную связку и в течение двух недель будет прооперирован.

Видео травмы Бле можно посмотреть в «твиттере» Spittin' Chiclets. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне НХЛ Бле провёл 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету 14 штрафных минут.



Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3) травму получил ещё один игрок «Рейджерс» — игру не смог завершить российский голкипер Игорь Шестёркин. Всё произошло в тот момент, когда по воротам «Рейнджерс» производил бросок защитник Владислав Гавриков. Тексье смог подправить шайбу в ворота, после чего ударил Шестёркина по голове, и Игорь получил повреждение. Ранее о состоянии здоровья россиянина рассказал главный тренер команды Жерар Галлан.