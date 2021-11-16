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ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Нападающий «Сочи» Гордин забил первый гол в дебютном матче в КХЛ в сезоне

Нападающий «Сочи» Гордин забил первый гол в дебютном матче в КХЛ в сезоне
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Нападающий ХК «Сочи» Александр Гордин отличился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На четвёртой минуте второго периода матча с «Барысом» 20-летний форвард отметился после передачи Данила Авершина. Счёт в матче стал 3:0 в пользу «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

До сегодняшнего дня Гордин не провёл за «Сочи» в КХЛ ни одного матча. В прошлом сезоне Александр выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

Ранее в этой же игре дебютный гол в Континентальной хоккейной лиге забил ещё один форвард «Сочи» Кирилл Мельниченко. До сегодняшнего дня Мельниченко провёл в КХЛ семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

ХК «Сочи» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В 28 сыгранных матчах команда набрала 22 очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Николаев (Александров, Жабреев) – 16:13' (5x5)   2:0 Мельниченко (Липон, Бакош) – 18:15' (5x5)   3:0 Гордин (Авершин, Глотов) – 23:40' (5x5)   3:1 Валк (Старченко, Диц) – 32:01' (5x4)   3:2 Старченко (Куник, Шалапов) – 36:46' (5x5)
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