Нападающий «Сочи» Гордин забил первый гол в дебютном матче в КХЛ в сезоне

Нападающий ХК «Сочи» Александр Гордин отличился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На четвёртой минуте второго периода матча с «Барысом» 20-летний форвард отметился после передачи Данила Авершина. Счёт в матче стал 3:0 в пользу «Сочи».

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До сегодняшнего дня Гордин не провёл за «Сочи» в КХЛ ни одного матча. В прошлом сезоне Александр выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

Ранее в этой же игре дебютный гол в Континентальной хоккейной лиге забил ещё один форвард «Сочи» Кирилл Мельниченко. До сегодняшнего дня Мельниченко провёл в КХЛ семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.



ХК «Сочи» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В 28 сыгранных матчах команда набрала 22 очка.