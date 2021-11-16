Нападающий «Сочи» Гордин забил первый гол в дебютном матче в КХЛ в сезоне

Нападающий ХК «Сочи» Александр Гордин отличился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На четвёртой минуте второго периода матча с «Барысом» 20-летний форвард отметился после передачи Данила Авершина. Счёт в матче стал 3:0 в пользу «Сочи».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
До сегодняшнего дня Гордин не провёл за «Сочи» в КХЛ ни одного матча. В прошлом сезоне Александр выступал за СКА из Санкт-Петербурга.
Ранее в этой же игре дебютный гол в Континентальной хоккейной лиге забил ещё один форвард «Сочи» Кирилл Мельниченко. До сегодняшнего дня Мельниченко провёл в КХЛ семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.
ХК «Сочи» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В 28 сыгранных матчах команда набрала 22 очка.
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