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ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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19-летний форвард Сочи Мельниченко забил первый гол в КХЛ

19-летний форвард Сочи Мельниченко забил первый гол в КХЛ
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Нападающий ХК «Сочи» Кирилл Мельниченко отличился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На 16-й минуте первого периода матча с «Барысом» 19-летний форвард отметился после передачи Джей Си Липона. Счёт в матче стал 2:0 в пользу «Сочи».

До сегодняшнего дня Мельниченко провёл в КХЛ семь матчей, в которых отдал две результативные передачи. ХК «Сочи» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В 28 сыгранных матчах команда набрала 22 очка.

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