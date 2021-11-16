19-летний форвард Сочи Мельниченко забил первый гол в КХЛ

Нападающий ХК «Сочи» Кирилл Мельниченко отличился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На 16-й минуте первого периода матча с «Барысом» 19-летний форвард отметился после передачи Джей Си Липона. Счёт в матче стал 2:0 в пользу «Сочи».



До сегодняшнего дня Мельниченко провёл в КХЛ семь матчей, в которых отдал две результативные передачи. ХК «Сочи» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. В 28 сыгранных матчах команда набрала 22 очка.